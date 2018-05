'Vertrouwen beleggers voorzichtig omhoog'

Gepubliceerd op | Views: 244

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers in de financiële markten is in mei voorzichtig opgeklommen. Dat bleek zaterdag uit de zogenoemde beleggersbarometer van onlinebroker BinckBank.

De barometer bereikte in januari een hoogtepunt van 6,2. In de maanden erna zakte de index weg tot een dieptepunt van 3,8. In mei is de graadmeter op een niveau van 4,3. De bandbreedte van de barometer loopt van min tien tot plus tien.

Shell, Aegon en ASML zijn deze maand de favoriete aandelen onder beleggers. Air France-KLM voert, voor Altice, duidelijk de lijst met bij voorkeur te verkopen aandelen aan. De technologiesector is niet langer de populairste beleggingscategorie is. De sector moet deze plek deze maand afstaan aan de energiesector. Ook beleggingen in financials en farma zijn in mei voor het eerst in lange tijd meer in trek dan tech-aandelen.