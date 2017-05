Volvo-moeder koopt belang in Saxo Bank

Gepubliceerd op | Views: 130

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese autofabrikant Zhejiang Geely neemt een belang van ruim een kwart in de Deense bank Saxo Bank. Het bedrijf, dat onder meer eigenaar is van Volvo, neemt de aandelen over van mede-oprichter van Saxo Bank Lars Seier Christensen.

Naar verluidt neemt Geely ook nog aandelen van kleinere beleggers over zodat het bedrijf zo'n 30 procent van Saxo Bank in handen krijgt. Daarmee zou het de grootste aandeelhouder worden.

Saxo Bank-topman Kim Fournais zei dat de deal zijn bedrijf zal helpen groeien in China en de rest van Azië. Financieel directeur Li Donghui van Geely denkt synergie-effecten te kunnen bereiken door Saxo Bank nauw samen te laten werken met andere financiële diensten van de Geely Group.