Gepubliceerd op | Views: 612

AMSTERDAM (AFN) -De AEX-index in Amsterdam liet vrijdag een kleine min noteren. Ook elders in Europa leverden graadmeters iets in, mede door de fors lagere olieprijzen. Detacheerder Brunel ging bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 onderuit nadat het de boeken had geopend.

De AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,1 procent lager op 528,07 punten. De MidKap noteerde vlak op 792,66 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,3 procent in.

De prijsval van olie en andere grondstoffen zette druk op de koersen van onder meer Shell en SBM Offshore die tot 1,1 procent inleverden. Sterkste daler in de AEX was chemiebedrijf DSM dat 1,9 procent verloor. Digitaal beveiliger Gemalto was met een plus van 1,4 procent de sterkste stijger.

Air France-KLM

Brunel, dat ook voor een groot deel afhankelijk is van de olie-en gasindustrie, verloor bij de kleinere fondsen 7,2 procent. De aanhoudende malaise in de olie- en gasmarkt zorgde afgelopen kwartaal voor een fors lagere omzet. Kenners noemden vooral de omvang van de operationele kosten een tegenvaller.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France-KLM met een plus van 3,6 procent duidelijk bovenaan. Het aandeel profiteerde van enkele adviesverhogingen en positieve geluiden van branchegenoot IAG. Het moederbedrijf van onder meer British Airways en Aer Lingus boekte in het eerste kwartaal van het jaar meer winst dan een jaar eerder en werd daarvoor door beleggers beloond. Het aandeel IAG won in Londen 6 procent.

Euro

Telefónica Deutschland verloor in Frankfurt 7 procent. Het concern houdt vast aan zijn eerder uitgesproken doelstellingen voor 2017, ondanks een omzetdaling in het eerste kwartaal. In Londen was uitgever Pearson (plus 15 procent) een opvallende winnaar, nadat het de boeken opende. Het bedrijf profiteerde van kostenbesparingen en handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper, bij 44,92 dollar per vat. De prijs van Brentolie, maatgevend voor onder meer olie uit Europa en het Midden-Oosten, zakte 1 procent tot 47,91 dollar per vat.

De euro was 1,0968 dollar waard, tegen 1,0945 dollar bij het einde van de Europese handel op donderdag.