Aandacht belegger gaat uit naar steunaanvragen VS en OPEC

Die lock down gaat voorlopig niet voorbij, ja Trump speelt een psychologisch spelletje door de tijd psychologisch te verkorten en velen mensen trappen daar in zonder dit door te hebben. Eerst was het totale onzin, toen een Chinees virus, daarna een beetje oppassen maar geen maatregelen, daarna beperkte maatregelen maar met Pasen wil ik de economie weer laten draaien, nu het worden 2 zware weken. Hij geeft steeds het gevoel dat het niet lang meer duurt, past aan en verlengt onder nieuwe voorwaarden waardoor je het “gelooft”. Onder controle is het totaal niet is, hij speelt het alleen met dit spel om het volk rustig te houden en iedereen te laten geloven dat de economie snel weer op start wat niet zo zal zijn. Na New York volgen nog alle andere Staten van Amerika, dan ben je in tijd nog wel even bezig...Bovendien bestaat het risico op terugkeer van het virus zoals nu ook in China - nu nog in het klein - gebeurt....Trump is gewoon een grote aap (alfa mannetje) in zijn gedrag en blijkbaar wil Amerika een aap geloven.