Aandacht belegger gaat uit naar steunaanvragen VS en OPEC

AMSTERDAM (ANP) - De handel op de aandelenbeurzen wordt al geruime tijd gedomineerd door het nieuwe coronavirus, waarvan de klappen op het bedrijfsleven steeds harder lijken te worden. Voor beleggers is het de komende week daarom zaak te zoeken naar gegevens die een beeld geven van de economische schade door Covid-19. Daarbij zal opnieuw veel aandacht uitgaan naar de wekelijkse cijfers over steunaanvragen in de Verenigde Staten.

Donderdag werd bekend dat een ongeëvenaard aantal van ruim 6,6 miljoen Amerikanen zich tot de overheid heeft gewend voor een werkloosheidsuitkering. Een week eerder kwamen er al 3,3 miljoen nieuwe aanvragen voor een uitkering binnen, bijna een vervijfvoudiging van het oude record uit 1982. Kenners rekenen erop dat het aantal ook deze week in de miljoenen loopt.

De steunaanvragen bieden een idee van de staat van 's werelds grootste economie en is daarmee voor beurzen wereldwijd van belang. Economen berekenden dat de VS afstevenen op een werkloosheidspercentage rond de 10 procent in april bij deze gigantische hoeveelheden steunaanvragen. ING houdt zelfs rekening met een Amerikaanse werkloosheid van 15 procent als lockdown-maatregelen tegen het nieuwe coronavirus tot in mei voortduren.

Afwisselend

Op de Amsterdamse aandelenbeurs werden vorige week, evenals elders in Europa en in New York, stevige minnen afgewisseld met ferme dagwinsten. Dat de AEX over de hele week gemeten niet dieper wegzakte, komt onder andere door hoop op hogere olieprijzen.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde donderdag via Twitter dat Rusland en Saudi-Arabië bereid zijn tot een akkoord over productiebeperkingen. Die twee landen vechten een meningsverschil over productieverlagingen uit door de markt te overspoelen met goedkope olie, juist nu de vraag naar de grondstof door de coronapandemie is gekelderd.

Olie

Oliereuzen als Shell en BP reageerden op de beurs sterk op het nieuws, evenals toeleveranciers aan de olie-industrie. De vraag is nu echter of oliekartel OPEC en voormalige bondgenoten als Rusland inderdaad tot een overeenkomst komen over het stutten van de olieprijs. Daarover zijn onderhandelingen nu nog druk gaande, getuige de verschuiving van een digitale OPEC-top van maandag naar donderdag.

Beleggers krijgen ook nog veel andere macro-economische gegevens voor de kiezen. Zo worden maandag de Duitse fabrieksorders bekendgemaakt. Woensdag publiceert de Amerikaanse Federal Reserve de notulen van de laatste rentevergadering. In veel landen is de beursweek overigens korter dan normaal door Goede Vrijdag. Onder andere de Amsterdamse beurs is op vrijdag gesloten.