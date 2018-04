Wall Street zet verdere stap vooruit

Gepubliceerd op | Views: 1.144

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. Daarmee kreeg de koerswinst van de afgelopen dagen een passend vervolg. De graadmeters werden vooruit geholpen door de afzwakkende vrees voor de economische gevolgen van een handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een winst van 1 procent hoger op 24.505,22 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2662,84 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 7076,55 punten.

China zette donderdag nog wel een formele stap in het escalerende handelsconflict met de VS. Het land deed officieel zijn beklag bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit is vaak een eerste stap in een zaak die zich jaren kan voortslepen.

Facebook

Facebook won 2,7 procent. Volgens Deutsche Bank is het ergste waarschijnlijk achter de rug voor Facebook met zijn privacyschandaal. Verschillende adverteerders zijn evengoed geschrokken. Operationeel directeur Sheryl Sandberg van Facebook erkende donderdag dat een aantal voorlopig de hand op de knip houdt, totdat het bedrijf met bevredigende antwoorden komt. Ondertussen kreeg het bedrijf een miljoenenboete in Brazilië, omdat het weigerde mee te werken aan een corruptieonderzoek.

Andere techbedrijven lieten eveneens stevige plussen zien, zoals Amazon, Tesla en Netflix. Google-moeder Alphabet bleef met een koerswinst van 0,3 procent iets achter.

Olie

Fiat Chrysler won bijna 5 procent. De automaker maakten bekend zijn auto-onderdelentak Magneti Marelli naar de beurs te brengen. Biotechnoloog Sonoma Pharmaceuticals (plus 15 procent) stond ook bij de winnaars. De Amerikaanse FDA heeft goedkeuring gegeven voor een dermatologische therapeutische gel van het bedrijf.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines maakte bekend slachtoffer te zijn geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn mogelijke betalingsgegevens van duizenden klanten buit gemaakt. Het aandeel sloot 0,6 procent hoger. Vliegtuigmaker Boeing, die onlangs aangaf ook slachtoffer te zijn geweest van een hack, hoorde met een winst van 2,7 procent bij de sterkste stijgers in de Dow.

De euro was 1,2236 dollar waard, tegen 1,2224 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 0,4 procent tot 63,65 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer, op 68,43 dollar per vat.