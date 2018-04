Weer plussen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 266

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie eensgezind in de plus. Daarmee werd een verder vervolg gegeven aan de koerswinsten van een dag eerder. De graadmeters werden vooruit geholpen door de afzwakkende vrees voor de economische gevolgen van een handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 24.439 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2658 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 7063 punten.

China zette donderdag een formele stap in het escalerende handelsconflict tussen de China en de VS, na de importheffingen die de economische grootmachten over en weer uitdeelden. Het land deed officieel zijn beklag bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens de WTO is het eerst aan de landen zelf om het geschil uit de wereld te helpen. Daarvoor krijgen ze in eerste instantie zestig dagen de tijd.

Facebook

Facebook won 2 procent. Volgens Deutsche Bank is het ergste waarschijnlijk achter de rug voor Facebook met zijn privacyschandaal. Woensdag werd nog bekend dat de informatie van 87 miljoen Facebookgebruikers in handen gekomen is van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Eerder werd nog geschat dat het om 50 miljoen mensen ging. Topman Mark Zuckerberg heeft gezegd geen grote impact te zien van de kwestie op gebruikersaantallen en advertentieverkopen.

Andere techbedrijven lieten eveneens plussen zien, zoals Amazon, Tesla en Netflix met winsten tot 4 procent. Google-moeder Alphabet zag een eerder koerswinst verdampen. Het aandeel verloor 0,1 procent.

Olie

Fiat Chrysler won 1,2 procent. De automaker maakten bekend zijn auto-onderdelentak Magneti Marelli naar de beurs te brengen. Geruchten dat het onderdeel van het Italiaans-Amerikaanse concern op eigen benen zou komen te staan of in de etalage zou worden gezet zongen al langer rond.

Biotechnoloog Sonoma Pharmaceuticals (plus 13 procent) stond ook bij de winnaars. De Amerikaanse FDA heeft goedkeuring gegeven voor een dermatologische therapeutische gel van het bedrijf.

De euro was 1,2228 dollar waard, tegen 1,2224 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde vlak op 63,36 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer, op 68,08 dollar per vat.