Vastned koopt en verkoopt panden

AMSTERDAM (AFN) - Vastned heeft voor miljoenen euro's panden gekocht en verkocht. In Utrecht zijn twee acquisities gedaan voor een totaalbedrag van 15,1 miljoen euro. Tevens zijn er in Nederland en Frankrijk niet-strategische panden verkocht voor in totaal 20,8 miljoen euro.

Volgens Taco de Groot, topman van de beursgenoteerde Europese vastgoedonderneming, zijn er hiermee verdere stappen gezet in de uitvoering van de strategie van het bedrijf. De nieuwe aanwinsten in Utrecht liggen in het historische centrum van de stad en zijn voor Vastned daarom erg interessant. De panden die zijn afgestoten liggen in Zwijndrecht, Sneek, Hilversum en Marseille. Deze desinvesteringen verlagen het risicoprofiel van de portfolio, aldus Vastned.