Wall Street gaat verder omhoog

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn donderdag hoger geopend, waarmee werd voortgebouwd op de koerswinsten van een dag eerder. Wall Street wist woensdag de aanvankelijke stevige minnen weg te poetsen, geholpen door de afzwakkende vrees voor de economische gevolgen van een handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent hoger op 24.432 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2659 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,7 procent vooruit tot 7093 punten.

Donderdag was het vrij rustig wat betreft ontwikkelingen in het escalerende handelsconflict tussen de China en de VS, na de importheffingen die de economische grootmachten over en weer uitdeelden. Volgens berichten gaan de Amerikanen en Chinezen de komende tijd praten over hun handelsrelatie.

Facebook

Facebook won bijna 4 procent. Volgens Deutsche Bank is het ergste waarschijnlijk achter de rug voor Facebook met zijn privacyschandaal. Woensdag werd nog bekend dat de informatie van 87 miljoen Facebookgebruikers in handen gekomen is van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Eerder werd nog geschat dat het om 50 miljoen mensen ging. Topman Mark Zuckerberg heeft gezegd geen grote impact te zien van de kwestie op gebruikersaantallen en advertentieverkopen.

Andere techbedrijven lieten eveneens plussen zien, zoals Amazon, Alphabet, Tesla en Netflix met winsten tot 2,1 procent.