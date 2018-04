'Hogere opening handel op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 932

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lijken donderdag hoger te openen, waarmee wordt voortgebouwd op de koerswinsten van een dag eerder. Wall Street wist woensdag de aanvankelijke stevige minnen weg te poetsen, geholpen door de afzwakkende vrees voor de economische gevolgen van een handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

Donderdag is het vrij rustig wat betreft ontwikkelingen in het escalerende handelsconflict tussen de VS en China, na de importheffingen die de economische grootmachten over en weer uitdeelden. Volgens berichten gaan de Amerikanen en Chinezen de komende tijd praten over hun handelsrelatie.

Facebook lijkt een positieve dag te krijgen. Volgens Deutsche Bank is het ergste waarschijnlijk achter de rug voor Facebook met zijn privacyschandaal. Woensdag werd nog bekend dat de informatie van 87 miljoen Facebookgebruikers in handen gekomen is van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Eerder werd nog geschat dat het om 50 miljoen mensen ging. Topman Mark Zuckerberg heeft gezegd geen grote impact te zien van de kwestie op gebruikersaantallen en advertentieverkopen.

Sonoma Pharmaceuticals

Andere techbedrijven laten voor opening eveneens plussen zien, zoals Amazon, Alphabet, Tesla en Netflix.

Biotechnoloog Sonoma Pharmaceuticals staat fors hoger voorbeurs. De Amerikaanse FDA heeft goedkeuring gegeven voor een dermatologische therapeutische gel van het bedrijf. Het in New York genoteerde autoconcern Fiat Chrysler kan in beweging komen na de aankondiging dat auto-onderdelendochter Magneti Marelli wordt afgesplitst en naar de beurs in Milaan wordt gebracht.

Verder kondigde beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE), moeder van NSYE, aan de exploitant van de beurs in Chicago over te nemen. Er werden geen financiële details gemeld.

Dow Jones

Op economisch gebied kwamen er cijfers over onder meer de uitkeringsaanvragen in de VS. Die gingen vorige week met 24.000 omhoog tot 242.000. Economen hadden op 225.000 aanvragen gerekend. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 1 procent in de plus op 24.264,30 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2644,69 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 1,5 procent vooruit naar 7042,11 punten. Kort na de openingsbel noteerden de graadmeters nog forse verliezen.