ICE neemt beursexploitant Chicago over

CHICAGO (AFN) - Beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE) neemt branchegenoot Chicago Stock Exchange over. Er werden geen financiële details over de transactie gemeld.

ICE is het moederbedrijf van NSYE, de uitbater van de beurs in New York. De overname van de beurs in Chicago moet dit jaar worden afgerond. ICE stootte in 2014 nog zijn Europese dochteronderdeel Euronext af, de uitbater van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel en Lissabon.

Ingewijden hadden eerder al gemeld aan persbureau Bloomberg dat de deal eraan zat te komen. Er zou een bedrag mee zijn gemoeid tussen de 50 miljoen en 100 miljoen dollar.

De beurs in Chicago is goed voor amper 1 procent van de aandelenhandel in de Verenigde Staten. Het bedrijf probeerde zichzelf eerder te verkopen aan een Chinees investeringsconsortium, maar die overname werd in februari tegengehouden door de Amerikaanse autoriteiten.