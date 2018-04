Varo koopt Nederlandse tankstations

Gepubliceerd op | Views: 296

CHAM (AFN) - Varo Energy neemt 32 tankstations in Nederland over van pomphouder Van den Belt. De leverancier van brandstoffen wil met de verwerving groeien op de markt voor consumenten. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De tankstations die in handen van Varo komen, staan in het noorden en noordoosten van het land. Na de overname blijft alleen het onderdeel voor olieverkoop aan professionele klanten in handen van de broers Gerrit en Arjen van den Belt.

Varo staat op het punt naar de beurs in Amsterdam te gaan, waarbij eigenaren als Reggeborgh, Vitol en Carlyle 30 tot 40 procent van hun belang te gelde willen maken. Het bedrijf verzorgt raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. Door een fusie met het Nederlandse Argos is het ook actief in de opslag, distributie en verkoop van brandstoffen in de Benelux en Frankrijk.