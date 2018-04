ForFarmers afgewaardeerd door KBC

Gepubliceerd op | Views: 527

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verlaagt zijn beleggingsadvies voor veevoerbedrijf ForFarmers van accumulate naar hold, na de sterke koersstijging van het aandeel sinds begin maart. Het koersdoel gaat van 10,50 euro naar 11,50 euro.

KBC stelt verder dat de overname van het Poolse Tasomix een goed opstapje biedt voor verdere uitbreiding in Polen. Daarmee voegt ForFarmers zijn vijfde land met activiteiten toe, waarmee de volgende stap wordt gezet om de positie als leidend veevoerbedrijf in Europa verder te versterken. Overigens had de bank wel liever gezien dat ForFarmers overnames had gedaan in zijn vier bestaande markten.

De koers van ForFarmers noteerde donderdagochtend omstreeks 09.30 uur onveranderd op 11,74 euro.