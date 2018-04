Heeft helemaal geen zin om een serieus argument voor de volatiliteit van het damrak op te voeren. De juiste kop is elke dag: Damrak hoger omdat de dow hoger gaat en lager (meestal veel lager) omdat de dow lager gaat. Ik snap dat dit gaat vervelen na een tijdje maar binnen de context is iedere andere omschrijving zinloos. Wij zijn75 jaar na de bevrijding volkomen aan hen overgeleverd. En iedereen die China als gevaar ziet is gewoon de zoveelste yankie slaaf.