Tuurlijk.



Afgelopen dagen was er paniek omdat beleggers het niet konden bolwerken wat de 50 miljard inhield.



Een week later en beleggers beseffen dat ze afgeknepen zijn door daghandelaren.



Want, zeg eens eerlijk....

50 miljard moeten we daar ons druk over maken dat de strijd tussen amerika en china de wereldeconomie raakt ?.



Als je als belegger de markt niet volgt en afgaat op nieuws en angst dan hoor je niet te beleggen.



We gaan weer omhoog want...



Bedrijfs resultaten zijn nog steeds goed

Economie groeit nog steeds

Werkloosheid daalt

Inflatie op peil