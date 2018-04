'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 1.222

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag stevig hoger te openen. Elders in Europa zullen de beurzen eveneens met flinke winsten beginnen. De hoop dat een escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China kan worden voorkomen wakkert de koopbereidheid onder beleggers aan.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de Duitse fabrieksorders in februari met 0,3 procent op maandbasis zijn gestegen. Economen hadden gerekend op een toename van 1,5 procent.

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar Ahold Delhaize. Het supermarktconcern bevestigde dat bestuursvoorzitter Dick Boer per 1 juli vertrekt. Frans Muller volgt hem op als topman. Daarnaast wordt Jan Hommen de nieuwe president-commissaris.

Stakingen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) liet weten opheldering van Ahold Delhaize te willen over de beschermingsconstructie bij het supermarktconcern. De beleggersclub vindt dat aandeelhouders hun stem moeten kunnen geven over de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize. Dankzij die stichting kunnen ongewenste kopers van het supermarktconcern worden geweerd of een opsplitsing worden tegengehouden.

Ook Air France-KLM staat in de schijnwerpers. De Franse vakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd voor 17, 18, 23 en 24 april. Zo proberen ze de druk op de directie van de luchtvaartmaatschappij op te voeren. Die blijft weigeren in te gaan op de eisen van de bonden over een salarisverhoging. Op 7, 10 en 11 april staan tevens werkonderbrekingen gepland.

Stapje terug

KLM bevestigde daarnaast dat de voormalige Franse minister Fleur Pellerin wordt voorgedragen als commissaris bij de luchtvaartmaatschappij. Het is de bedoeling dat ze in de raad van commissarissen van KLM de opvolger wordt van Alice Dautry.

De meeste Europese beurzen deden woensdag een stapje terug. De AEX-index daalde 0,4 procent tot 526,19 punten en de MidKap zakte 1,1 procent tot 764,09 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. De FTSE in Londen kreeg er wel 0,1 procent bij.

Herstellen

De beurzen in New York wisten te herstellen van de eerdere zware verliezen. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 1 procent in de plus op 24.264,30 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq ging 1,5 procent.

De euro was 1,2271 dollar waard, tegen 1,2295 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 63,65 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 68,35 dollar per vat.