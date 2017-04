Dienstensector eurozone groeit iets sterker

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: dienstensector, Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone heeft in maart een iets sterkere groei laten zien dan in februari. Dat maakte marktonderzoeker Markit woensdag bekend op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op 56, tegen 55,5 een maand eerder. Bij een voorlopige raming werd een stand gemeld van 56,5 en economen hadden gemiddeld verwacht dat dit cijfer gehandhaafd zou worden. Een stand boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De graadmeter voor de Duitse dienstensector kwam vorige maand uit op 55,6. De index voor de Franse dienstensector noteerde een stand van 57,5.

De Britse dienstensector tekende vorige maand een beduidend sterkere groei op. De Britse index ging naar 55, van 53,3 in februari. Economen hadden hier gemiddeld op 53,4 gerekend.