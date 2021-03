Onderzoekers: gasloze woonwijk moeilijk te realiseren

Waste of money. Gasarm is ‘n beter uitgangspunt. De milieului zijn de wegkwijt door de rekening v d transitie over de ruggen van de burgers uit te smeren terwijl het resultaat totaal ongewis is. Begrijp me goed, ik ben zeker voor innovatie, maar blijf vooral realistisch.



Kent u nog de witte fietsen.....???? Leuk bedacht, maar het resultaat was nimmer werkbaar....