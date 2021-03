ICT Group en fietsenmaker Accell grote winnaars op beurs

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers hebben op de laatste handelsdag van de week ICT Group en Accell flink hoger gezet op de Amsterdamse beurs. IT-dienstverlener ICT schoot omhoog door een overnamebod van investeerder NPM Capital. Fietsenfabrikant Accell, het bedrijf achter fietsenmerken als Batavus en Sparta, kwam op zijn beurt met sterke resultaten over het coronajaar 2020.

ICT dikte ruim 28 procent aan bij de kleinere bedrijven aan het Damrak. NPM Capital trekt bij de overname op met investeerder Teslin, die al aandeelhouder is van ICT. Het bod waardeert het bedrijf op 140,6 miljoen euro. De overname wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond, waarna de beursnotering van ICT wordt beëindigd.

Accell zag de jaarwinst flink stijgen. Door de coronapandemie werden meer elektrische fietsen en bakfietsen verkocht als alternatief voor het openbaar vervoer en voor tochtjes in de buitenlucht. Ook voor 2021 zijn de vooruitzichten volgens het bedrijf gunstig. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van bijna 10 procent.

Corbion

Het waren twee positieve uitschieters op een verder enigszins sombere beursdag. Beleggers hielden de blik gericht op de obligatiemarkten, waar de rendementen op de tienjarige staatsleningen weer wat stabiliseerden na de recente stijging. Daarnaast ging de aandacht naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de min op 653,87 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 967,14 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven ging Corbion (min 8,1 procent) in de uitverkoop. Het speciaalchemiebedrijf boekte afgelopen jaar meer omzet en voorziet een verdere groei in 2021, maar beleggers hadden op meer gerekend. Analisten van Degroof Petercam verlaagden daarnaast het koersdoel voor het aandeel.

Luchtvaartmaatschappijen

Verspreid over Europa leverden luchtvaartmaatschappijen daarnaast flink in. Zo ging Air France-KLM dik 6 procent omlaag en verloor het Duitse Lufthansa meer dan 5 procent. Bij een cyberaanval op IT-dienstverlener Sita, dat vele luchtvaartbedrijven helpt met de afwikkeling van bagage en met ticketsystemen, zijn een reeks klantengegevens van luchtvaartpassagiers buitgemaakt. Van het Nederlandse KLM zijn zover bekend geen gegevens in andere handen gevallen.

De euro daalde naar 1,1911 dollar, van 1,2045 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 3 procent meer op 65,80 dollar. Brentolie werd eveneens dik 3 procent duurder, op 68,95 dollar per vat.