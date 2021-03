UWV blijft aanvragen binnenkrijgen voor vierde periode loonsteun

AMSTERDAM (ANP) - Bij uitkeringsinstantie UWV komen nog steeds aanvragen binnen voor de vierde tegemoetkoming in de loonkosten, ook wel bekend als coronasteunregeling NOW 4. Sinds de regeling half februari werd opgesteld zijn al ruim 54.000 aanvragen ontvangen.

Het begin van de aanvraagperiode was het drukst. Na één week waren er 34.000 aanvragen binnen. In de tweede week zijn daar ruim 11.000 aanvragen bijgekomen. Afgelopen week waren er zo’n 9000 nieuwe aanvragen.

Van de ruim 54.000 binnengekomen aanvragen zijn er inmiddels 44.000 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen zo’n 681.000 mensen in dienst hebben, heeft het UWV de eerste termijn van het voorschot overgemaakt. In totaal gaat het om een bedrag van 670 miljoen euro. Deze werkgevers ontvangen later nog twee termijnen. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen.

Om in aanmerking te komen voor de NOW-steun in deze vierde periode, moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. Zij kunnen maximaal 85 procent van de betaalde lonen vergoed krijgen door de overheid. Dat is meer dan voorheen, toen maximaal 80 procent werd vergoed. Werkgevers kunnen tot en met 14 maart een aanvraag indienen.