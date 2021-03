Amerikaanse beleggers verheugd over sterk banenrapport

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend. Beleggers op Wall Street voelen zich gesteund door nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die veel sterker zijn dan verwacht. Dat lijkt een signaal dat de Amerikaanse economie weer aan het herstellen is.

In de Verenigde Staten zijn er vorige maand per saldo 379.000 banen bijgekomen. Die aanwas van arbeidsplaatsen was vooral te danken aan groei in de horeca en de vrijetijdsbranche, waar bedrijven in sommige delen van het land weer personeel aannamen dankzij versoepelingen van lockdowns. De banengroei is daarmee in een versnelling gekomen, want een maand eerder kwamen er nog 166.000 banen bij.

Gesteund door het banencijfer noteerde de Dow-Jonesindex kort na de openingsbel 0,6 procent hoger op 31.115 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 3787 punten. Ook techfondsen gingen weer wat vooruit, na de stevige verliezen van donderdag. Techbeurs Nasdaq stond in de vroege handel 0,1 procent in de plus op 12.737 punten.

NXP

De Nederlandse chipmaker NXP kreeg er zo'n 2 procent aan beurswaarde bij. Het bedrijf met een beursnotering in New York wil zijn aandeelhouders belonen en kondigde daarom aan voor 2 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen. NXP presenteerde vorige maand al sterke cijfers over het slotkwartaal. De onderneming profiteerde volop van de toegenomen vraag naar chips vanuit autobedrijven en makers van mobiele telefoons.

Verder zat de olieprijs duidelijk in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg vrijdag tot boven de 65 dollar, wat voor het eerst sinds januari 2020 is. De olieprijs krijgt steun van het besluit van oliekartel OPEC en bondgenoten om ook in april de olieproductie te beperken. Er was juist gerekend op een versoepeling van de productiebeperkingen.