Gegevens passagiers Lufthansa en dochters buitgemaakt bij hack

FRANKFURT (ANP/BELGA) - Bij een cyberaanval op IT-dienstverlener Sita, dat vele luchtvaartbedrijven helpt met de afwikkeling van bagage en met ticketsystemen, zijn een reeks klantengegevens van luchtvaartpassagiers buitgemaakt. Het gaat onder meer om gegevens van klanten van het loyaliteitsprogramma Miles and More van het Duitse Lufthansa, dat ook door dochterondernemingen zoals Brussels Airlines wordt gebruikt. Dat programma heeft ruim 1,3 miljoen klanten.

Volgens Lufthansa zijn de gegevens die buit zijn gemaakt onder meer de nummers van de "Miles and More"-kaarten, het statusniveau van de klant en soms ook de naam van de reiziger. Informatie als wachtwoorden, mailadressen en andere persoonlijke gegevens zouden niet zijn gestolen.

Volgens Lufthansa hebben de hackers via een Aziatische luchtvaartmaatschappij, die ook in het Star Alliance-samenwerkingsverband zit, toegang gekregen tot de gegevens van de klanten. Sita heeft de aanval ook bevestigd en snel stappen genomen om de impact te beperken.

Toonaangevende ICT-specialist

Naast Lufthansa zouden Star-Alliancepartners zoals het Amerikaanse United Airlines en het Nieuw-Zeelandse Air New Zealand door de hack zijn geraakt. Verder heeft Sita ook Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Finnair en de Zuid-Koreaanse prijsvechter Jeju Air benaderd. In totaal zijn 26 maatschappijen bij de alliantie aangesloten.

Sita is naar eigen zeggen wereldwijd de toonaangevende ICT-specialist in de luchtvaart. De onderneming is voor zo goed als de hele sector actief. Ook KLM maakt gebruik van de diensten van Sita. Van de Nederlandse maatschappij zijn zover bekend geen gegevens buitgemaakt. Volgens een woordvoerder zijn er geen meldingen binnengekomen, en zijn er ook geen onregelmatigheden geconstateerd. KLM zegt de situatie in de gaten te houden.