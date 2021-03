Herstellende horeca helpt VS aan sterke banengroei

WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten zijn er vorige maand per saldo 379.000 banen bijgekomen. Die aanwas van arbeidsplaatsen was vooral te danken aan groei in de horeca en de vrijetijdsbranche, waar bedrijven in sommige delen van het land weer personeel aannamen dankzij versoepelingen van lockdowns.

De banengroei is in februari in een versnelling gekomen, want een maand eerder kwamen er 166.000 banen bij. De groei was ook veel sterker dan economen hadden verwacht. Zij rekenden in doorsnee op 200.000 nieuwe banen.

Onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid wijzen er in hun maandelijkse banenrapport wel op dat de werkloosheid nog altijd hoog is. In totaal 10 miljoen Amerikanen hadden in februari geen betaald werk terwijl ze hier wel naar op zoek waren, wat neerkomt op een werkloosheid van 6,2 procent. Dat waren er veel meer dan de 5,7 miljoen werklozen die de VS exact één jaar eerder telde, vlak voor de uitbraak van het coronavirus in het land.