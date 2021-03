Ierse economie juist gegroeid in coronajaar 2020

Dit is totaal niet vreemd. De wereldeconomie is ondanks corona en de lockdowns in 2020 met 2.5% gegroeid dus het is niet meer dan normaal dat een land als Ierland ook groei heeft meegemaakt .Ook Nederland zal na correctie van de CPB cijfers voor 2020 een (al is het bescheiden) groei van 0,5% laten zien over 2020 van de economie en het BNP



Voor 2021 ziet het er nog beter uit. Volgens prognoses van vele economen zal de wereldeconomie in 2021 met 3,5% groeien dus kunnen we dit jaar weer een mooie groei laten zien ook in Nederland.