Lufthansa wil profiteren van Britse voortgang vaccinaties

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse luchtvaartonderneming Lufthansa wil profiteren van de Britse plannen om uit de lockdown te komen. Lufthansa-dochter Eurowings begint voor het eerst met het aanbieden van vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Dat gebeurt op het moment dat de voortgang van de vaccinaties in Duitsland hapert.

Eurowings zal aanvankelijk vanaf eind mei twee keer per week vakantiegangers vanuit Birmingham en Manchester naar en van het Spaanse eiland vliegen, aldus de luchtvaartmaatschappij. Het is voor het eerst dat Eurowings vanuit zijn basis op Mallorca naar het Verenigd Koninkrijk vliegt. Verdere uitbreiding zal in de komende weken worden onderzocht.

Het Verenigd Koninkrijk lijkt van de Europese landen eerder uit de lockdown te komen dan Duitsland door de snelle uitrol van vaccinaties. Groot-Brittannië heeft ongeveer 33 vaccins per 100 mensen toegediend, vergeleken met slechts 8 per 100 voor Duitsland.

Volgens de maatschappij zelf is er ook een enorme vraag naar vluchten naar Mallorca. Eurowings zegt dat toeristische boekingen door Britten naar vakantiebestemmingen in Zuid-Europa met 600 procent zijn toegenomen sinds de aankondiging van premier Boris Johnson de lockdown te beëindigen.