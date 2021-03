Prijs Amerikaanse olie op hoogste niveau sinds begin 2020

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg vrijdag tot boven de 65 dollar, wat voor het eerst sinds januari 2020 is. De olieprijs krijgt steun van het besluit van oliekartel OPEC en bondgenoten om ook in april de olieproductie te beperken. Er was juist gerekend op een versoepeling van de productiebeperkingen.

De prijs van Amerikaanse olie klom vrijdag met 2 procent tot 65,37 dollar per vat (van 159 liter). Donderdag steeg de prijs al bijna 5 procent. Ook Brentolie werd opnieuw duurder, met een plus van 1,9 procent tot 68,47 dollar per vat. Brent ging donderdag eveneens flink omhoog.

Tijdens het dieptepunt van de coronacrisis vorig jaar werd er veel minder olie gebruikt omdat er bijvoorbeeld amper werd gevlogen en mensen veel minder de auto pakten vanwege het thuiswerken. Dat zorgde voor groot overaanbod, met als gevolg dat de olieprijs hard daalde en zelfs even negatief werd. Daarbij legden handelaren geld toe bij de verkoop van olie om er maar vanaf te komen.

Verschillende marktkenners hebben nu hun verwachtingen voor de olieprijzen in de komende maanden naar boven bijgesteld, ook omdat zij denken dat de vraag naar olie sterker zal gaan aantrekken door het herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis en de vaccinaties tegen de virusuitbraak.