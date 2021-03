Duitsland betaalt energiebedrijven miljarden om einde kernenergie

NL moet van het gas af en wil kernenergie gaan subsidiëren !



En Duitsland wil van Kernenergie af en geeft subsidie als je een gas aansluiting neemt.



NL gaat met Co2 uitstoot bewust terug naar 100Km. En in Duitsland blijven ze op de meeste plekken gewoon zo hard rijden (uitstoten) als de auto kan?



Sorry, maar zie ik iets over het hoofd?



Oh ja en in NL stoken we zogenaamd in die biogas centrales alleen maar snoeihout afval.

Kijk eens waar dat allemaal GEKAPT is. Eerst uit de Oerbossen van Polen, toen schoof het op naar Oekraïne, daarna Estland en nu komt het zelfs met scheepsladingen (transport met diesel) uit Amerika.

Hele bossen worden al jaren gekapt (google zelf maar) en kwamen diezelfde houtpellets bv. ook uit Estland met diesel vervoer naar NL.



Dat alles komt door de subsidie maffia in NL die verkeerde wetenschappelijke rapporten op maken voor die bedrijven die er flink geld aan verdienen.



Zo ook zijn er al jaren subsidie vrij windparken op zee mogelijk. En wat doen diezelfde subsidie maffia? Juist gemeenten en provincies overtuigen dat het beter is om MET subsidie 250 meter hoge windmolens zelfs in natuurgebieden en achter tuinen van de mensen te plaatsen. En jaja wat gebeurd, de ambtenaren stinken er nog in ook, en hebben totaal geen oog voor alle negatieve gevolgen, en jaja ze willen desnoods natuurgebieden kappen om die windmolens met subsidie als GROEN te verkopen. Ik ben geen complotdenker, wel wakker en met nuchtere kijk op ;-)



Het is helaas de waarheid van nu. Gekker dan gek