'Funderingsschade dreigt voor 1 miljoen huizen'

dit heeft niets met klimaatverandering te maken;dit is grotendeels te wijten aan een combinatie van een inklinkende bodem van veengrond, waarop met name in de Randstad zeer veel gebouwd is, verlagen van de grondwaterspiegel door gemeenten en/of waterschappen voor met name infrastructurele projecten, het gebruik van (te korte) heipalen die daardoor net niet op de onderliggende zandgrond gefundeerd zijn, het feit dat niet iedere bouwer het even nauw nam met het aantal heipallen dat hij onder huizen legde (kostenbesparing), het feit dat men vroeger veel minder dan nu een bodemonderzoek vooraf deed waardoor huizen soms dwars over sloten en beken gebouwd werden of op een ondergrondse helling, enzovoorts.Helaas ben ik ervaringsdeskundigeNogmaals, hoe leuk het ook roeptoetert, klimaatverandering heeft hier niets mee te maken