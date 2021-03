Topman Hamers krijgt 3,8 miljoen euro in eerste 4 maanden bij UBS

quote: Bosporus schreef op 5 maart 2021 10:49:

[...]



Jeetje. Jij hebt je blijkbaar niet erg verdiept in de Zwitserse belasting stelsel. Ze betalen in Zwitserland vele malen minder belasting dan in Nederland. Ook al zouden ze dezelfde hoge progressieve belasting tarief hebben als in Nederland, dan nog zou je geen medelijden moeten hebben met Hamers. Komop zeg, je betoog doet vermoeden alsof Hamers het zwaar heeft, omdat hij schoolgaande kinderen heeft of zn koffie bij Starbucks te duur is.

[...]Jeetje. Jij hebt je blijkbaar niet erg verdiept in de Zwitserse belasting stelsel. Ze betalen in Zwitserland vele malen minder belasting dan in Nederland. Ook al zouden ze dezelfde hoge progressieve belasting tarief hebben als in Nederland, dan nog zou je geen medelijden moeten hebben met Hamers. Komop zeg, je betoog doet vermoeden alsof Hamers het zwaar heeft, omdat hij schoolgaande kinderen heeft of zn koffie bij Starbucks te duur is.

Met alle respect, maar ook jij hebt je niet verdiept in het Zwitserse belastingstelsel. Je kunt het namelijk niet hebben over ‘in Zwitserland betalen ze vele malen minder belasting’. In Kantons als Zürich en Genève betaal je relatief veel belasting. Dat gaat behoorlijk naar de 50%. De Kantons- en Gemeindesteuer is daar hoog, omdat er ook relatief veel aan sociale voorzieningen uitgegeven moet worden. Niet iedereen heeft nl een riant salaris en er is zeker ook nog een gezond percentage werkloosheid. Terwijl de lasten zeker 3 keer zo hoog zijn op bijna alle vlakken.Echter als je als grootverdiener in bv de gunstige belasting Kantons Zug of Schwyz gaat wonen, gaan die 2 bovengenoemde belastingen fors naar beneden. Maar vergeet niet dat de woonruimte dan weer minstens 2x zo duur is dan in de ‘dure’ Kantons.En als leukste aardigheidje heb je in deze ‘rijke’ Kantons de zogenaamde Pauschalbesteuerung. De kosten van levensonderhoud worden geschat met een maximum. Het eventuele vermogen wordt ook berekend door de voor genoemde kosten te vermenigvuldigen met een factor. En hierover betaal je belasting. Zo kun je met een inkomen van 12 miljoen en een vermogen van 50 miljoen toch ‘maar’ 3 ton aan belasting hoeven betalen.Leuker kunnen ze het niet maken ;-)