Fabrieken houden economie Duitsland draaiende

BERLIJN (ANP) - De Duitse industrie houdt de economie van het land goeddeels draaiende. In de eerste maand van 2021 was sprake van een toename van het aantal fabrieksorders met 1,4 procent. De toenemende activiteit in de industrie staat haaks op de situatie in de dienstverlening, waar de lockdowns en andere maatregelen zorgen voor krimp.

Die orderstijging in de industrie was veel sterker dan waar kenners in doorsnee op rekenden. Vooral vanuit het buitenland komen meer bestellingen binnen. Bij de binnenlandse vraag was sprake van een daling.

Bondskanselier Angela Merkel heeft deze week een plan ontvouwd om de beperkende maatregelen voor de economie geleidelijk af te bouwen. Daardoor kunnen sommige winkels op maandag weer open. Verdere versoepelingsstappen kunnen om de twee weken volgen, afhankelijk van de lokale besmettingsgraad.

Beperkende maatregelen

Dit betekent nog steeds dat veel beperkende maatregelen ten minste tot het einde van de maand van kracht zullen blijven. Kenners gaan er in doorsnee vanuit dat de economie van Duitsland in het eerste kwartaal van dit jaar met 3 procent zal krimpen.

De meeste economen verwachten dat het herstel in de tweede helft van het jaar op gang zal komen naarmate de vaccinaties vorderen en de beperkingen voorgoed worden opgeheven. De Europese Centrale Bank zal volgende week nieuwe prognoses voor de negentien landen tellende eurozone presenteren.

Volgens de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz zal Duitsland zich dit jaar dieper in de schulden moeten steken om de gevolgen van de crisis te helpen bestrijden.