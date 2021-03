Overnamebod op beursgenoteerde IT-dienstverlener ICT Group

ROTTERDAM (ANP) - De beursgenoteerde IT-dienstverlener ICT Group heeft een overnamebod ontvangen van een consortium geleid door investeerder NPM Capital. Het bod heeft een waarde van 140,6 miljoen euro. Als de overname slaagt, wordt de beursnotering van ICT in Amsterdam geschrapt.

NPM Capital trekt bij de overname op met investeerder Teslin, die al aandeelhouder is van ICT. De geboden prijs per aandeel bedraagt 14,50 euro in contanten, wat bijna 32 procent hoger is dan de slotkoers van het aandeel ICT op donderdag. Het bestuur en de raad van commissarissen van ICT steunen de overname unaniem. Het is de bedoeling dat de deal later dit jaar helemaal afgerond wordt, waarna de notering van ICT dus wordt beëindigd.

Topman Jos Blejie van ICT zegt dat NPM Capital en Teslin bekendstaan als Nederlandse investeerders die zich voor de lange termijn binden aan bedrijven en een solide staat van dienst hebben bij het ondersteunen van groei. Het consortium zal volgens hem dan ook bijdragen aan verdere uitbreiding van ICT, met onder meer financiering voor overnames.

Bestuur

Het in Rotterdam gevestigde bedrijf telt ongeveer 1500 werknemers en is ook actief in België, Frankrijk, Duitsland, Bulgarije en Zweden. Het bestuur van ICT zal na de overname in functie blijven.

ICT kwam ook met cijfers. De omzet nam vorig jaar met 3 procent toe tot 160 miljoen euro. De nettowinst klom met 63 procent tot 4,4 miljoen euro, mede geholpen door kostenbesparingen. Het bedrijf zei dat de impact van de coronacrisis op de prestaties beperkt was. ICT kondigde aan weer dividend te gaan uitkeren. Vorig jaar werd afgezien van dividend vanwege de crisis.