Beleggers houden ogen gericht op Amerikaans banenrapport

Dat vielt eigenlijk best wel mee .



Op macro-economisch vlak werd bekend dat de arbeidskosten in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal

van 2020 iets minder hard zijn gestegen dan aanvankelijk gedacht.



De arbeidsproductiviteit daalde in diezelfde periode ook minder hard dan eerder verwacht.



Verder stegen de fabrieksorders in de VS in januari voor de negende maand op rij. De toename van 2,6 procent was iets beter dan voorzien.



Qua economische data hadden beleggers donderdag echter vooral aandacht voor de nieuwe wekelijkse werkloosheidsaanvragen, die licht stegen.

Dat kwam door het extreme winterweer in de USA .