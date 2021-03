China stelt 'bescheiden' doel voor economische groei

PEKING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - China mikt dit jaar op een economische groei van meer dan 6 procent, heeft premier Li Keqiang gezegd tijdens de opening van het jaarlijkse Chinese Nationale Volkscongres in Peking. Li maakte ook bekend dat China in 2021 11 miljoen nieuwe banen in de steden wil realiseren.

De Chinese verwachte groei van het bruto binnenlands product is een stuk lager dan wat analisten hebben voorspeld. Die gaan ervan uit dat de economie dit jaar met meer dan 8 procent kan gaan groeien. Premier Li stelde dat in het streefgetal van 6 procent het "herstel van de economische activiteit" is meegenomen, verwijzend naar de economische gevolgen van de coronacrisis.

Vorig jaar schrapte de regering voor het eerst sinds 2002 het jaarlijks beraamde streefgetal voor economische groei, vanwege de onzekerheden die de coronapandemie met zich meebracht. In 2020 groeide de Chinese economie, de tweede van de wereld, volgens de officiële cijfers met 2,2 procent. Daarmee was China de enige economische grootmacht die vorig jaar geen krimp noteerde.

Technologisch onderzoek

De Chinese premier maakte verder bekend dat het land veel meer investeringen gaat doen in belangrijk technologisch onderzoek, zoals chips van hoge kwaliteit, besturingssystemen, processoren en cloudcomputing. Daarmee wil China minder afhankelijk worden van Amerikaanse bedrijven op die terreinen en meer zelfvoorzienend worden. Veel Chinese techbedrijven zijn door Washington op een zwarte lijst gezet vanwege vermeende nauwe banden met het Chinese leger. Amerikaanse concerns mogen daardoor geen zaken doen met deze bedrijven.

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) zullen de komende vijf jaar jaarlijks met meer dan 7 procent toenemen, verklaarde Li. "Innovatie blijft het hart van de modernisering van China. We zullen onze wetenschap en technologie versterken om zo strategische steun te bieden aan de ontwikkeling van China." Ook wil Peking dat er sneller 5G-netwerken worden aangelegd voor supersnel internet in het land.