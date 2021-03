'Verkiezingsprogramma's schieten tekort in oplossen woningkrapte'

Zolang de rente ultralaag is willen heel veel mensen een huis kopen. Als de 10 jaars hypotheekrente morgen opeens weer 5% zou doen dan zou de overvraag meteen weg zijn. Voorafgaand aan de vorige huizencrisis hadden we ook zo’n situatie met “te weinig aanbod” maar tijdens de crisis kon je je huis aan de straatstenen nog niet kwijt. Let op! De huizenprijzen kunnen niet blijven stijgen en er zal eerdaags een correctie komen. Ga dus nu niet overbieden, maar wacht gewoon even af.