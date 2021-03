Supermarkten houden zich afzijdig van btw-initiatief Dirk

DEN HAAG (ANP) - Supermarkten houden zich vooralsnog op de vlakte over het initiatief van supermarktketen Dirk van den Broek om de btw op groente en fruit te verlagen van 9 naar 6 procent. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van de supermarkten, vraagt zich af of een belastinginstrument moet ingezet worden om het gedrag van mensen te sturen.

Onder het motto 'de tijd is rijp' kondigde Dirk de handtekeningenactie vorige week met grote advertenties in de dagbladen aan. Volgens de supermarkt is de prijs van gezond eten veel harder gestegen dan de prijs van ongezond eten. Daardoor is kiezen voor gezond soms helemaal geen keuze, aldus Dirk.

De petitie is in een week tijd al 40.000 keer ondertekend. Algemeen directeur Marcel Huizing van Dirk zal na de Tweede Kamerverkiezingen de petitie in Den Haag overhandigen. Dirk roept naast consumenten ook andere supermarktketens op om de petitie op de site detijdisrijp.nl te tekenen, maar die houden zich vooralsnog afzijdig.

Belastinginstrument

"Het staat iedere onderneming vrij om kortingen te geven op producten, bijvoorbeeld op groente en fruit. De inzet van het belastinginstrument is aan de politiek. De besluitvorming daarover laten wij dan ook graag daar", zegt een woordvoerster van het CBL.

Supermarktketen Albert Heijn zegt de reactie van het CBL te delen. Jumbo zegt het initiatief van Dirk met interesse te volgen, maar wil verder niet ingaan op een eventuele steunbetuiging met betrekking tot de petitie.

Onlinesupermarkt Picnic zegt wel achter de vraag die Dirk stelt te staan. "In een land waarin we proberen mensen gezonder te laten eten is het inderdaad vreemd om de btw op verse groenten dan te verhogen. Dus het terugdraaien daarvan of nog verder reduceren steunen wij van harte", aldus mede-oprichter Michiel Muller.