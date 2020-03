Chipmaker NXP benoemt tweede man tot topbestuurder

Gepubliceerd op | Views: 143

EINDHOVEN (AFN) - De Eindhovense chipmaker NXP Semiconductors wil Kurt Sievers benoemen tot nieuwe topman van het bedrijf. De Duitser bekleedt nu nog de functie van president, waarmee hij min of meer de tweede in rang is in het bestuur van het technologiebedrijf.

NXP draagt Sievers voor als nieuwe topman op de aandeelhoudersvergadering van 27 mei. Hij staat daarmee op het punt de opvolger te worden van Rick Clemmer, die sinds 2009 de leiding had over NXP.

Sievers werkt sinds 1995 bij NXP. Voorafgaand aan zijn aanstelling als president, was hij onder meer algemeen manager van de automotive-activiteiten van het chipbedrijf.