'Belegger roept op tot afsplitsen materialentak DSM'

HEERLEN (AFN) - De activistische belegger Oceanwood Capital Management wil dat speciaalchemieconcern DSM zijn divisie voor materialen afsplitst. De opbrengst zou kunnen worden uitgekeerd aan aandeelhouders, betoogt de vermogensbeheerder in een brief die is ingezien door persbureau Bloomberg.

Na de afsplitsing zou DSM zich puur op voeding kunnen richten, staat in de brief die 26 februari is verstuurd. Die divisie groeide vorig jaar onderliggend harder dan de gehele markt voor voedingsingrediënten. De materialentak had daarentegen last van zwakke marktomstandigheden in onder andere de auto-industrie.

Oceanwood heeft een belang van 0,4 procent in DSM.