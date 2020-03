Boskalis ziet groeikansen in overgang naar hernieuwbare energie

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: energie

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis wil de komende jaren profiteren van de overgang naar hernieuwbare energie. Het bedrijf is sterk in de gassector en de windenergie en denkt daar de komende jaren meer en meer de vruchten van plukken, schrijft Boskalis in de nieuwe strategie voor de komende jaren. Tot 2022 moet Boskalis weer groeien, nadat een moeilijke periode is afgesloten.

Boskalis wil in 2050 een klimaatneutraal bedrijf zijn. Daarbij zijn de schepen het grootste probleem. Op termijn komen er nieuwe aandrijfbronnen, maar omdat schepen een lange levensduur hebben, is dat nu nog geen oplossing. Boskalis kijkt daarom voor de korte termijn nadrukkelijk naar schonere brandstoffen die in de bestaande motoren kunnen worden gebruikt.

Tegelijkertijd biedt de klimaatverandering ook kansen voor de baggertak van Boskalis. De bevolking neemt toe en dan met name in steden die dicht bij het water liggen. Die steden moeten beschermd worden tegen de zeespiegelstijging, maar ook tegen extreem weer.