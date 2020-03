'Wall Street weer in de greep van virusangst'

Toch gek, iedere keer deze blinde paniek, per dag komen in Amerika behoorlijk wat meer mensen om door een (al dan niet verdwaalde) kogel of een flitsend mes. Toch doet daar bijna niemand moeilijk om. Komt dit omdat men het wapen letterlijk in de hand heeft en een ziekte (griepvirus) ongrijpbaar is. De angst voor het "ongrijpbare" heeft grotere gevolgen dan de angst voor een nog reëler gevaar, voor het aantal verkeersdoden geldt hetzelfde.

Ik denk dat de angst ook voortkomt uit het wantrouwen jegens de overheid.