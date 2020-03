'Wall Street weer in de greep van virusangst'

Gepubliceerd op | Views: 598

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting met stevige verliezen. De zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus hebben weer de overhand op Wall Street, na een korte opleving eerder deze week. Een grootschalige uitbraak van het virus begint ook in de Verenigde Staten een reëel scenario te worden, nadat de staat Californië de noodtoestand uitriep vanwege het virus.

Californië, waar momenteel 53 besmettingen zijn, kreeg woensdag zijn eerste dode coronapatiënt. Het slachtoffer was de eerste in de VS buiten de staat Washington, waar al tien mensen zijn gestorven aan de longziekte. Elders in de wereld joegen strenge maatregelen om het virus te beteugelen beleggers schrik aan. Italië sloot alle scholen en universiteiten tot half maart.

Luchtvaartmaatschappijen staan weer in de schijnwerpers. De internationale brancheorganisatie IATA waarschuwde voor miljardenschade voor de sector vanwege het virus.

Kroger

Uitzenders als Manpower en modehuizen als Ralph Lauren kunnen op aandacht rekenen na waarschuwingen van branchegenoten over de impact van de corona-epidemie. De Britse detacheerder Page Group kampte in China met minder mensen die naar hun werk gingen. Luxemerk Hugo Boss verloor de afgelopen twee maanden omzet in Azië als gevolg van winkelsluitingen.

Supermarktketen Kroger meldde cijfers over het vierde kwartaal, die beter waren dan verwacht door analisten. De onderneming houdt verder aan zijn eerdere groeiprognose voor dit jaar, ondanks de hysterie rondom het coronavirus.

Overnamenieuws

Verder was er overnamenieuws. Computer- en printerfabrikant HP Inc wees een verhoogd overnamevoorstel van branchegenoot Xerox af. Het vijandig bod van 35 miljard dollar zou veel te laag zijn. HP zette onlangs een beschermingsconstructie op tegen Xerox.

Woensdag sloot Wall Street nog met dikke winsten. De Dow-Jonesindex eindigde 4,5 procent hoger op 27.090,86 punten. De brede S&P 500 won 4,2 procent tot 3130,12 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 3,8 procent bij op 9018,09 punten.