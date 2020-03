ING gooit beloning voor nieuwe topman niet flink omhoog

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe topman van ING gaat waarschijnlijk niet heel veel meer verdienen dan de huidige baas van de bank, Ralph Hamers. Dat volgt uit het nieuwe beloningsbeleid voor de top dat het financiële concern uit de doeken doet in zijn jaarverslag.

ING laat daarin het streven vallen om beloningen van bestuurders te spiegelen aan de topsalarissen bij grote Europese bedrijven. In plaats daarvan worden de bestaande beloningen als uitgangspunt genomen, en zullen er slechts "gematigde" loonsverhogingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een inflatiecorrectie.

Twee jaar terug was er nog heel veel ophef toen de raad van commissarissen van de bank Hamers totale beloning fors wilde verhogen naar zo'n 3 miljoen euro. Volgens ING was de maatregel bedoeld om het salaris aan de top concurrerend en marktconform te houden. Maar na felle reacties in politiek en samenleving zag de bank van het plan af.

Inmiddels is bekend dat Hamers op 30 juni opstapt bij ING om later dit jaar leiding te gaan geven aan de Zwitserse bank UBS. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Het nieuwe beloningsbeleid wordt bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voorgelegd aan de aandeelhouders van ING.