Uitkeringsaanvragen in VS licht lager

Initial jobless claims 216K versus 215K estimate. Prior week remained at 219K

4 week moving average to 213K vs 209.75K last week

Continuing claims 1729K vs 1738K estimate. Prior week 1722K vs 1724K initially reported

4 week moving average 1721.25K vs 1728.75K last week

The largest increases in initial claims for the week ending February 22 were in Massachusetts (+3,871), Illinois (+3,767), Rhode Island (+925), Indiana (+423), and Iowa (+392),

The largest decreases were in California (-8,466), Georgia (-1,247), Pennsylvania (-952), Oregon (-770), and Texas (-743).