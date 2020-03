Het is typisch dat olie zakt, zelfs na dit bericht.

Ik was voorzichtig bezig aandelen te kopen, bijvoorbeeld een 1e aankoop Shell op 20 euro.

Volgende op 18, 16 was mijn idee.

Maar heb Corona onderschat.

Dit gaat een veel grotere meltdown worden dan ik voor mogelijk had gehouden.

Verkopen doe ik niet, maar volgende aankoop Shell nu op 16, het kan nog heel diep zakken.