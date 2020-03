Goldman verwacht rentestap BoE met 0,5 procentpunt in maart

De schuld op de planeet is vele malen groter dan in 2008 en om het pyramide-spel in stand te houden dienen er grote investeringen, lees leningen, te worden gedaan.

de 1000 miljard van Lagarde, overgenomen door F. Timmermans o.s. Er gaan nu immers nog meer bedrijven, zeker in het MKB, failliet. Bestellingen online nemen toe, nog meer winkels dicht. Horeca...veel schuld wegens verbouwing en vernieuwing door de regelgeving. Straks tankstations...moeten wel allemaal om de 10 jaar hun tanks vernieuwen...plus de rest...ga er maar aan staan. Schuld die verdampt kost de banken enorm veel geld. Oplossing is dan negatieve rente in combinatie met hogere regeringsschulden. Gaan er ook nog wat banken omvallen..