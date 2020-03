Gepubliceerd op | Views: 1.092

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zakten donderdag in het rood na een positief begin van de handelsdag. Beleggers bleven nerveus door de onzekerheid over de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Op het Damrak was baggeraar Boskalis een uitblinker dankzij goed ontvangen jaarcijfers. De Europese luchtvaartsector kreeg opnieuw zware klappen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent lager op 551,33 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 847,65 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 1,5 procent. Londen en Milaan verloren tot 1,8 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de grootste daler in de MidKap met een verlies van ruim 8 procent. Concurrent Lufthansa zakte 1,7 procent in Frankfurt. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA kost de virusuitbraak Europese luchtvaartbedrijven dit jaar tot bijna 44 miljard dollar aan omzet.

Boskalis

Boskalis (plus 7,3 procent) was de enige stijger bij de middelgrote bedrijven. Het bedrijfsresultaat van de baggeraar viel in 2019 beter uit dan het bedrijf zelf had verwacht. Ook ziet het marktbeeld voor 2020 er volgens het bedrijf gunstig uit. Technologiegroep TKH, die ook met resultaten kwam, daalde 1 procent.

In de AEX voerde techinvesteerder Prosus de stijgers aan met een winst van 1,1 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 2,1 procent. Biotechnoloog Pharming verloor 2,5 procent bij de kleinere bedrijven ondanks een forse stijging van de winst in 2019.

Continental

In Frankfurt raakte de Duitse bandenfabrikant Continental 9 procent kwijt na tegenvallende resultaten. Merck dikte 2,8 procent aan. Het Duitse farmaciebedrijf denkt ondanks een negatieve impact van het coronavirus over heel 2020 een "solide" omzetgroei te behalen. Het Duitse modehuis Hugo Boss, dat ook met cijfers kwam, klom 0,6 procent.

De euro was 1,1172 dollar waard tegen 1,1126 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt werd uitgekeken naar de bijeenkomsten van oliekartel OPEC op donderdag en vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 46,53 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 50,86 dollar per vat.