'Redelijke resultaten TKH Group'

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers over 2019 van TKH Group waren redelijk, concluderen kenners bij KBC Securities. Wel wijzen ze naar verwachte uitdagingen bij de industriële divisie.

Het bedrijfsresultaat (ebit) en de winst van het technologiebedrijf kwamen in lijn uit met de marktverwachtingen, aldus de analisten. De omzet viel lager uit dan verwacht, grotendeels vanwege een teleurstelling bij de bouwtak. Het advies bij KBC blijft staan op buy met een koersdoel van 62 euro.

Dit jaar denkt TKH sneller te kunnen groeien in zijn telecom- en bouwdivisies. Dat is niet het geval voor de industriële tak, waar het bedrijf zich op een lagere omzet en winst voorbereidt. Dat onderdeel kampt met de zwakke marktomstandigheden in de auto-industrie.

Opluchting

Marktvorsers bij ING bestempelen de winstcijfers als een opluchting, aangezien in de markt juist voor een slechtere prestatie werd gevreesd. Verder vinden de analisten de vooruitzichten voorzichtig, wat niet al te positief is. ING houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 41 euro.

Het aandeel TKH stond donderdag omstreeks 09.40 uur 0,2 procent lager op 40,10 euro.