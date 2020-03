'Sterke achtergrond Frank Cocx voor Bols'

Gepubliceerd op | Views: 258

AMSTERDAM (AFN) - Drankenproducent Lucas Bols heeft met de nominatie van Frank Cocx tot nieuwe financieel directeur iemand met een sterke financiële achtergrond gevonden. Dat meldde KBC Securities.

Cocx moet de opvolger worden van Joost de Vries die eerder had aangegeven het bedrijf te zullen verlaten. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, treedt Cocx per 1 april in dienst. Bij winkelketen Blokker vervulde Cocx recentelijk ook de rol van financieel directeur, maar bekleedde hij ook andere posities. Eerder werkte hij ook voor KPMG.

Het KBC-advies voor Lucas Bols staat op hold, met een koersdoel van 15,50 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur een min van 0,4 procent op 12,60 euro.