'Cijfers Boskalis solide met betere vooruitzichten'

AMSTERDAM (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft solide cijfers gepresenteerd, met verbeterde vooruitzichten. Dat schrijft KBC Securities. Op het Damrak schoot de koers van Boskalis hard omhoog.

Volgens KBC kwam het bedrijfsresultaat in de tweede helft van 2019 hoger uit dan verwacht, na een moeizame eerste helft van het jaar. Ook het orderboek is goed, net als de kaspositie. Boskalis gaf aan dat de marktvooruitzichten beter zijn dan aan het begin van vorig jaar. Het bedrijf komt later op de dag met een strategische update. Het advies voor Boskalis staat bij KBC op accumulate, met een koersdoel van 22 euro.

ING sprak eveneens van solide prestaties van Boskalis, terwijl de opmerkingen over de marktomstandigheden comfort bieden. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 26,25 euro.

Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.30 uur een plus van 8,3 procent op 22,40 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.