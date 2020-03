Henkel rekent hooguit op zeer geringe groei dit jaar

Gepubliceerd op | Views: 221

DÜSSELDORF (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse Henkel rekent dit jaar in het gunstigste scenario op een minieme groei. Dat voorspelde Henkel-baas Carsten Knobel in een toelichting op de kwartaal- en jaarcijfers van de onderneming. De maker van onder meer merken als Schwarzkopf, Persil en Pritt behaalde de laagste kwartaalwinst in vier jaar tijd.

Henkel kampt onder meer met lastige omstandigheden op industriële markt, zoals de automotive-sector, en hogere investeringen in marketing en digitalisering. Het bedrijf temperde eind vorig jaar al de verwachtingen voor dit jaar. Destijds waarschuwde Henkel voor een lagere winst. Vorig jaar kwam het bedrijf ook tot twee keer toe met een winstwaarschuwing op de proppen.

Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2019 kwam uit op 729 miljoen euro. Dat was minder dan de 764 miljoen euro waar op de markten in doorsnee rekening mee werd gehouden. Knobel, die dit jaar de leiding kreeg bij Henkel, was zeker niet tevreden met de resultaten. Hij kondigde maatregelen aan om zaken te verbeteren.