Detacheerder Page Group voelt impact coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 143

LONDEN (AFN) - De Britse detacheerder Page Group heeft in China last van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Door het virus gaan veel Chinezen niet naar hun werk en dat is schadelijk voor uitzenders als Page Group. Het bedrijf gaf aan dat de volledige impact van de uitbraak nog te vroeg is om in te schatten omdat het virus nu ook steeds meer markten in de rest van de wereld raakt.

Page Group verwacht dat de impact van het coronavirus op de Chinese activiteiten in maart aanzienlijk zal zijn en waarschijnlijk ook daarna. In China telt het bedrijf ongeveer 550 werknemers in negen kantoren. Volgens Page Group is de winst in de eerste twee maanden van dit jaar gedaald.

Over heel 2019 zag het bedrijf de omzet met 7 procent toenemen tot 1,65 miljard pond, omgerekend 1,9 miljard euro. De brutowinst klom met 5 procent tot 885,5 miljoen pond vergeleken met 2018.